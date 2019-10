© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Durante la conferenza stampa odierna alla vigilia della gara con la SPAL, il tecnico del Milan ha parlato del momento di Suso, giocatore finito nel mirino delle critiche dei tifosi: "Non ho dubbi sul fatto che Suso sia un grande giocatore, con grande qualità. E' sbagliato ricondurre le difficoltà attuali del Milan su un solo giocatore. Per me è tutto il gruppo che deve dare qualcosa in più".