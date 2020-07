Pirlo in conferenza: "Sarri? Mi sarebbe piaciuto giocare nella Juventus di adesso"

E' iniziata oggi l'avventura di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus Under23. E in conferenza stampa - tra le altre cose - l'ex centrocampista ha risposto anche ad alcune domande sulla prima squadra di Sarri: "Mi sarebbe piaciuto giocare nella Juve di adesso perché avrei potuto giocare con questo gruppo vincete per anni. Il gioco di Sarri mi piace, il play gioca tantissimi palloni e mi sarei potuto trovare bene".

Chiederà consigli a Sarri?

"Ho seguito i ragazzi dell'Under 23 in questi anni e sono cresciuti tanto. Sicuramente sono migliorati perché allenandosi con la prima squadra e con Sarri hanno potuto farlo. Sicuramente cercherò di creare un rapporto con Sarri per favorire la crescita dei ragazzi. La prima squadra è una cosa, io sono al di sotto. Ma alla Juventus lo scudetto è già stato vinto quindi qua si pensa già alla prossima. Sarà una partita difficile, troppo importante ma penso che arriveranno con la giusta forza e mentalità per andare alla fase finale".

