Pirlo nuovo tecnico della Juve, Ferrara: "Io trovai difficoltà ad allenare i miei amici"

Ciro Ferrara ha commentato, dagli studi Mediaset, la scelta della Juventus di affidare la panchina del dopo Sarri ad Andrea Pirlo: "Allenare gli amici era stato un problema per me? Gigi ad esempio ha un ruolo non da protagonista in campo, ma decisamente importante nello spogliatoio e potrà aiutare. Io ho avuto qualche difficoltà nel momento in cui ho dovuto prendere decisioni da allenatore e quindi lasciar fuori qualcuno. Al di là di questo, faccio un grandissimo in bocca al lupo ad Andrea. Per me è stata un'esperienza indimenticabile, Andrea non avrebbe mai potuto rifiutare. E' un rischio? Sì, ma magari questo è il momento giusto. Com'è capitato a Sarri sarà gudicato dai risultati, è questo il destino degli allenatori".