Fonte: inviato a Madrid

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tornare al Wanda Metropolitano. È questo l’obiettivo della Juventus di Miralem Pjanic, che domani scenderà in campo nello stadio di Madrid contro l’Atletico. Ma punta a farsi rivedere da queste parti, perché l’Estadio Metropolitano sarà il teatro della finale di Champions League. Lo ha chiarito il centrocampista bosniaco in conferenza stampa: "Lo sappiamo, ma per arrivarci dovremo superare tanti ostacoli. A partire da domani, inizia un ciclo importante per noi: bisogna affrontare tutti. Ma vogliamo tornare qui, iniziamo da domani con una buona partita".