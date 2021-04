PODCAST - L'annuncio è arrivato: Neymar resta al PSG. Ma con chi giocherà?

"Il rinnovo del contratto non è più un argomento". Nella serata di ieri, dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League, l'attaccante brasiliano Neymar ha così risposto alla domanda relativa al suo futuro. Il 10 brasiliano è ormai certo della sua permanenza a Parigi e presto rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2022.

Nel podcast di TMW, tutti i dettagli di questo accordo a lungo inseguito da Al Khelaifi e il punto su chi potrebbe affiancarlo il prossimo anno in attacco in caso di addio, possibile, di Mbappé, primo obiettivo del Real Madrid di Florentino Perez.