Paris Saint-Germain, Neymar conferma l'imminente rinnovo: "Qui mi sento a casa"

Neymar conferma a TNT Brazil l'imminente rinnovo col Paris Saint-Germain: "Non è più un argomento di discussione. È ovvio che mi trovi più a mio agio adesso rispetto al passato. Adesso qui mi sento a casa. Sono più felice di quanto non lo fossi in passato". Il brasiliano, arrivato a Parigi nell'estate del 2017 per la cifra record di 222 milioni, è in scadenza di contratto nel 2022.