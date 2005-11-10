Polverosi applaude le italiane in Champions: "4 vittorie su 4 e ben 13 gol segnati"

Dopo Roma, Napoli e Como, mancava soltanto l'Inter per completare una due giorni perfetta per il calcio italiano. Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Alberto Polverosi sottolinea soprattutto la reazione dei nerazzurri dopo l'espulsione di Bastoni, arrivata sullo 0-0 a metà ripresa: "In quel momento, l'anima dell'Inter pazza si è impossessata di San Siro. Ecco lo spirito della squadra vera, di chi non si piega. In contropiede, un altro gol di Carlos Augusto. In dieci l'Inter è tornata l'Inter e si è rimessa in corsa per la promozione diretta". Una vittoria che completa il percorso netto delle italiane: "Quattro vittorie su quattro, 13 gol segnati, il dominio della Roma, la sostanza del Napoli, lo spettacolo del Como e alla fine il furore dei nerazzurri".

Polverosi: "L'Inter aveva davvero troppa paura di perdere"

La serata di San Siro, però, è stata tutt'altro che semplice. Dopo le sconfitte contro Real Madrid e Bruges, maturate nonostante 49 conclusioni complessive, Chivu ha scelto un approccio differente: squadra più compatta, meno rischi e maggiore attenzione alle transizioni avversarie. Una strategia che ha finito inizialmente per togliere ritmo alla manovra: "Fra andare piano e andare troppo piano c'è una bella differenza". Fino all'ora di gioco l'Inter ha creato poco, affidandosi soprattutto ai cambi di campo di Calhanoglu verso Dimarco. Secondo Polverosi, "la sensazione era che l'Inter avesse davvero troppa paura di perdere la quinta partita di fila in Champions", dopo aver già stabilito con quattro sconfitte consecutive il proprio record negativo nella competizione.

La svolta dopo il rosso a Bastoni: "Nel finale l'Inter ha preso fuoco"

Paradossalmente è stata proprio l'inferiorità numerica a liberare la squadra dalle paure accumulate nelle precedenti notti europee. Dopo oltre un'ora caratterizzata da prudenza e ritmo basso, l'Inter ha reagito all'espulsione di Bastoni mostrando quella personalità che fino a quel momento era mancata. Polverosi sintetizza così il cambio di passo: "Questo 'altro' ha preso forma negli ultimi 20 minuti, trascinando i nerazzurri a una vittoria meritata per lo spirito e per la reazione all'espulsione di Bastoni. Se per un'ora l'Inter si era dibattuta nel suo pallore, nel finale ha preso fuoco. Un finale, questo sì, da Inter".