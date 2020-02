Pradè: "Reazione Commisso mi inorgoglisce. Tanti episodi contro di noi"

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato a Radio Toscana dopo i fatti accaduti ieri all'Allianz Stadium e le tante polemiche arbitrali: "Non è un giorno meraviglioso ma andiamo avanti. Una nottata è poco per metabolizzare, serviranno un altro paio di giorni. Perdere così fa male ma domani sarà un altro giorno e continuiamo a lavorare".

Perché Commisso ha reagito in quel modo?

"C'è una serie di episodi a nostro sfavore che non abbiamo evidenziato per correttezza. Anche quando volevamo farlo Commisso ci ha sempre detto di no ma quella di ieri è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il nostro presidente ha preso una posizione e questo mi dà grande forza, mi inorgoglisce molto. In tutto questo ci tengo a dire che non abbiamo problemi con la classe arbitrale, vogliamo solo il nostro. Serve chiarezza su alcuni episodi: penso al secondo minuto di gioco e alla gomitata di Pezzella contro il Verona o il fallo di Ribery contro il Lecce con neanche l'ammonizione per Tachtsidis".

Commisso è rimasto scottato dalla realtà italiana?

"Non c'entra la realtà italiana. Sta cercando di capire come funziona il sistema Lega o quello della Federazione. Adesso vuole difendere Firenze. Ieri eravamo in una situazione arrivata al limite. Commisso ci dà grande forza con la sua tutela per tutti".