Pradè: "Rinnovi? C'è solo Chiesa. Più avanti parleremo con Milenkovic"

Nel corso della presentazione dei nuovi arrivati, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato anche dei rinnovi di contratto: "Abbiamo solo Chiesa da discutere. Ho accennato anche di Vlahovic perché ci piacerebbe prolungare il suo contratto nonostante abbia 4 anni di contratto. Abbiamo tutto il tempo ma è un volere del presidente metterci seduti per capire cosa possiamo fare. Su Chiesa non abbiamo nessun appuntamento in agenda, non c'è fretta. L'incontro tra Commisso ed Enrico è andato benissimo e insieme valuteremo la situazione migliore. Federico sta dando il 100% e non vogliamo mettergli pressione addosso".

Sul rinnovo del contratto di Milenkovic, questa la risposta di Pradè: "Siamo d'accordo con lui per parlare dopo la fine dell'ultima partita. Ci siamo accordati così e la situazione è davvero serena".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Daniele Pradè