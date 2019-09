Primavera 1, Conti trascina il Cagliari. Domani Atalanta-Juventus

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il programma della 2ª giornata del Campionato Primavera 1, che ha visto il Cagliari imporsi sull'Empoli 2-1 fuori casa nell'anticipo del venerdì (rete decisiva messa a segno dall'esordiente Bruno Conti, figlio e nipote d'arte rispettivamente di Daniele e dell'omonimo Bruno), mette a confronto l'Inter del tecnico Armando Madonna, reduce dal convincente 4-0 casalingo contro i ceci dello Slavia Praga in Youth League, con la Fiorentina di Emiliano Bigica, capace, nel turno precedente, di rifilare un pesante 6-3 al Bologna. Proprio i rossoblù del tecnico Emanuele Troise, in cerca dei primi punti, ospiteranno quest'oggi il Napoli di Roberto Baronio che, dopo l'1-1 interno contro il Liverpool nell'impegno europeo, vuole dare continuità alla propria striscia di risultati utili tra campionato e coppe. In cerca di conferme anche la Lazio di Leonardo Menichini che, tra le mura amiche del "Francesca Gianni", affronterà il Pescara di Nicola Legrottaglie in un interessantissimo incrocio tra due neopromosse (364 giorni fa, in Primavera 2, finì 2-1 in favore dei biancocelesti).

Chiudono il quadro degli incontri di giornata Chievo-Samp (entrambe ancora a quota 0 punti), il big match tra i campioni in carica dell'Atalanta e la Juventus - artefice di un bel 4-0 esterno contro l'Atlético Madrid in Youth League -, e, infine, il posticipo del lunedì tra il Torino di Marco Sesia e la Roma di Alberto De Rossi.

Campionato Primavera 1 TIM Trofeo "Giacinto Facchetti" 2019/2020

Girone Unico

2ª Giornata

Venerdì 20 Settembre

Ore 15:00 - Empoli-Cagliari 1-2

Sabato 21 Settembre

Ore 11:00 - Bologna-Napoli

Ore 13:00 - Inter-Fiorentina

Ore 15:00 - Lazio-Pescara

Ore 17:00 - Genoa-Sassuolo

Domenica 22 Settembre

Ore 11:00 - Atalanta-Juventus

Ore 13:00 - Chievo-Sampdoria

Lunedì 23 Settembre

Ore 15:00 - Torino-Roma

Classifica: Cagliari 4, Fiorentina 3, Roma 3, Juventus 3, Atalanta 3, Inter 3, Lazio 3, Napoli 3, Genoa 1, Pescara 0, Sampdoria 0, Sassuolo 0, Torino 0, Bologna 0, Chievo 0, Empoli 0.