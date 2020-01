Primavera 1, pari tra Chievo e Roma. L'Atalanta ospita la Samp

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La 16ª giornata del Campionato Primavera 1, apertasi con il 2-2 tra Chievo e Roma nell'anticipo del venerdì, vedrà l'Inter di Armando Madonna, sconfitta nel recupero dell'8ª giornata andato in scena mercoledì (Sampdoria-Inter 2-1, 22 gennaio 2020), ospitare il Pescara di Nicola Legrottaglie. Il programma odierno prosegue, poi, con la Juventus di Lamberto Zauli che, impegnata fuori casa contro l'Empoli, insegue l'undicesimo risultato utile consecutivo mentre, nel pomeriggio, la capolista Atalanta (unica formazione ancora imbattuta) cercherà di interrompere la striscia di cinque risultati utili consecutivi della Samp di Marcello Cottafava. Il sabato targato "Primavera" si conclude con la delicata sfida a cavallo della zona play-out tra il Bologna di Emanuele Troise, che non vince dal 30 novembre (Bologna-Genoa 1-0), e la Fiorentina di Emiliano Bigica, a secco di vittorie dal 14 dicembre (Fiorentina-Cagliari 2-0).

I posticipi domenicali, invece, propongono un interessante Genoa-Cagliari (6ª contro 2ª), l'esordio sulla panchina della Primavera del Napoli di Giuseppe Angelini in trasferta contro il Torino (Roberto Baronio è stato esonerato e sostituito nella giornata di mercoledì) e l'equilibrata sfida di metà classifica tra Lazio e Sassuolo (entrambe attualmente a 17 punti).

Campionato Primavera 1 TIM 2018/2019

Girone Unico

16ª Giornata

Venerdì 24 Gennaio 2020

Ore 14:30 - Chievo Verona-Roma 2-2

Sabato 25 Gennaio 2020

Ore 11:00 - Inter-Pescara

Ore 13:00 - Empoli-Juventus

Ore 14:30 - Atalanta-Sampdoria

Ore 14:30 - Bologna-Fiorentina

Domenica 26 Gennaio 2020

Ore 10:00 - Genoa-Cagliari

Ore 12:00 - Torino-Napoli

Ore 14:00 - Lazio-Sassuolo

Classifica: Atalanta 41, Cagliari 32, Inter 27, Juventus 27, Roma 27, Genoa 24, Sampdoria 22, Empoli 20, Torino 18, Sassuolo 17, Lazio 17, Bologna 16, Fiorentina 15, Pescara 14, Chievo Verona 11, Napoli 9.