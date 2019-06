PSG, ritorno di Leonardo a un passo: De Ligt primo obiettivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo è a un passo dal ritorno al PSG. Secondo quanto riferito da RMC Sport in Francia, il brasiliano tornerà dopo sei anni per espressa volontà del patron Al Khelaifi. L'intenzione del dirigente è quella di completare l'acquisto di Matthijs De Ligt nei prossimi giorni per potersi presentare a Parigi con un grande colpo in mano. Leo prenderà il posto di Antero Henrique, che lascerà il club dopo aver trovato un accordo consensuale.