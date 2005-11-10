Ieri si è visto un Pulisic strano (pensando a com’era prima). E in futuro…

Stavolta, tutti lo hanno visto sorridere. Proprio come domenica scorsa, quando aveva festeggiato la sua prima da titolare in stagione con un gol di qualità superba al Lecce. Christian Pulisic potrebbe aver abbandonato definitivamente la tristezza che lo ha accompagnato per tutto il 2026: nove mesi senza gol, diversi acciacchi fisici e un Mondiale tanto atteso quanto vissuto in maniera molto complicata. Non ha più neanche il muso lungo di cui aveva parlato Amorim ad inizio stagione: “È stato un po’ strano per me ad inizio stagione… È chiaro che voglio sempre giocare, non è che sono molto incazzato con lui o con la squadra (ride, ndr). Però voglio giocare sempre. Stavo tornando da questo infortunio, però ora mi sento bene e spero di poter giocare un po’ di più (ride, ndr)”.

PULISIC CON AMORIM

Amorim aveva già fatto sapere di volere Pulisic al centro del suo progetto tecnico e tattico. L’americano ha confermato di trovarsi in sintonia con il tecnico portoghese: “È molto positivo fino ad ora. Stiamo lavorando molto bene come squadra e si è visto nell’ultima partita. Ho un bel rapporto con lui, molto positivo”.

PULISIC E IL RINNOVO

Il tutto in attesa del rinnovo con il Milan: “Sono - ha dichiarato il numero 11 - molto contento al Milan. Il club mi sta dando tutto, mi ha aiutato tanto. Ora sono concentrato sul giocare, ne parleremo, spero presto. Mi sento davvero bene e spero di restare al Milan".