© foto di www.imagephotoagency.it

Due autentiche perle. Una doppietta su uno dei campi più difficili della Serie A dedicata a chi l'ha spesso e volentieri accusato di essere sì un centravanti da doppia cifra facile, ma anche di non essere trascinante negli scontri diretti. Nelle partite che contano.

Invece questa sera Romelu Lukaku ha confermato di essere giocatore determinante, di saper decidere da solo le partite. Anche le più insidiose. Perché è vero che i due gol realizzati sono frutto anche di errori degli avversari. Ma entrambi, sono soprattutto il risultato di giocate del centravanti belga, che in occasione dello 0-1 dopo la scivolata di Di Lorenzo s'è fatto 60 metri palla al piede e con grande lucidità ha prima fatto fuori Hysaj con un doppio passo e poi piazzato il pallone in buca d'angolo.

Più evidente l'errore di Meret sullo 0-2. Ma anche in quella occasione, Lukaku da posizione defilata ha scagliato un missile a 111 km/h che il portiere del Napoli nemmeno ha visto.

Una doppietta in una delle gare più difficili. Una risposta concreta alla Juventus e a Cristiano Ronaldo che nel pomeriggio ha cominciato il suo 2020 con una tripletta. L'Inter è pronta a battagliare fino alla fine per lo Scudetto e lo farà anche grazie a un bomber che stasera al San Paolo s'è confermato vera e propria forza della natura: Romelu Lukaku.