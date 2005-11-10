Rabiot duro, sfogo Sarri, protesta dei tifosi della Juve: le top news delle 22

Il Milan vince contro l'Atalanta con il rischio di subire la rimonta nel finale (qui le pagelle della sfida), Adrien Rabiot, è duro ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto molto bene il primo tempo, poi stranamente negli ultimi trenta minuti abbiamo perso il filo della partita, è un problema perché se facciamo un secondo tempo del genere non vale niente. Fortunatamente abbiamo vinto, ma non so se lo meritiamo così tanto. Sono un po' arrabbiato, non possiamo fare un secondo tempo del genere".

Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta, commenta ai microfoni di Sky Sport la sconfitta: "Abbiamo pressato con scarsa intensità nel primo tempo, andando in difficoltà. La prima palla pericolosa però è stata nostra con Krstovic, poi ci sono stati anche degli episodi contrari. Se mi riferisco al possibile rigore su Rowe? Sì, sul cross di Rowe mi sembra l'abbia toccata di mano De Winter. Poi ho scoperto che ci sono giocatori che possono mandare affanculo gli arbitri (si riferisce alle proteste di Rabiot ndr). L'ho detto all'arbitro e lui mi ha risposto che l'ha ammonito. Se lo faccio io vengo espulso. Lasciamo perdere. La conduzione a noi non è piaciuta, ogni volta che ho incontrato Chiffi è andata così. Dispiace non aver raccolto punti, nel finale l'inerzia era dalla parte nostra. Si poteva pensare a qualcosa in più del pareggio, ma se la squadra è capace di esprimersi come nell'ultima mezz'ora acquista consapevolezza".

Sciopero del tifo per i tifosi della Juventus che stasera, nella partita tra i bianconeri e la Lazio, lasciano vuota la Curva Sud per protesta, sia per ciò che successe prima del derby di Torino dello scorso maggio, con 40 DASPO che sono stati comminati negli scorsi giorni, sia per i fatti relativi all'inchiesta Last Banner, operazione di polizia e giudiziaria condotta dalla Digos di Torino e coordinata dalla Procura di Torino contro i vertici del tifo organizzato (ultras) della Juventus. Nell'inchiesta last bunner sono stati sequestrati tutti gli striscioni ai tifosi della Juve, che sono stati costretti a rifarli, mentre i tifosi di Milan e Inter, dopo le inchieste che hanno preso di mira la Curva Nord e la Sud di San Siro hanno già riavuto tutto. Oltre a questo gli stessi tifosi della Juve non sentono la società vicina e protestano per gli scontri del derby dello scorso maggio, quando furono sparati alcuni lacrimogeni ad altezza uomo mettendo a rischio tutti. Proprio in quegli scontri rimase infatti gravemente ferito un tifoso.