Ramos-Rabiot, è un gran Milan contro l'Atalanta: il primo tempo si chiude sul 2-0

Il Milan va al riposo sul 2-0 contro l'Atalanta grazie alle reti di Ramos e Rabiot. La squadra di Ruben Amorim parte meglio, trova anche un gol poi annullato a Pulisic e, dopo un paio di fiammate degli ospiti, passa dal dischetto. I rossoneri gestiscono con sicurezza il vantaggio e proprio nel finale della prima frazione trovano anche il raddoppio con Rabiot, complicando ulteriormente la serata della formazione di Sarri.

Gol annullato a Pulisic, poi Ramos sblocca su rigore

Il Milan prende subito l'iniziativa e al 9' Gila mette un pallone pericoloso al centro, mentre un minuto più tardi Rabiot calcia alto da buona posizione. Al 13' Pulisic trova la rete sugli sviluppi di un cross di Chukwueze, ma il gol viene annullato per fuorigioco. L'Atalanta reagisce: al 17' De Ketelaere conclude fuori e al 19' Krstovic, dopo aver saltato Maignan, trova soltanto l'esterno della rete. Nel frattempo Sarri perde Kolasinac per infortunio e inserisce Obric. Proprio il nuovo entrato, al 23', intercetta con il braccio largo una conclusione di Musah: Chiffi viene richiamato al monitor e assegna il rigore. Ramos non sbaglia e al 24' firma l'1-0, tornando al gol in Serie A dopo quello contro il Venezia del 28 agosto.

Rabiot colpisce nel finale: Milan sul 2-0

Dopo il vantaggio i rossoneri abbassano leggermente il ritmo e amministrano il possesso senza concedere molto. L'Atalanta prova a rendersi pericolosa con Rowe e soprattutto con Samardzic, che al 42' rientra sul sinistro senza però trovare lo specchio. Al 41' Rabiot viene ammonito per proteste, ma pochi minuti dopo diventa protagonista in positivo: al 43' Moreira trova il francese tra le linee, il centrocampista si sistema il pallone e con il destro batte Carnesecchi. È il gol del 2-0 che manda il Milan negli spogliatoi con un vantaggio importante.