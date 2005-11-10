Ramos a segno nella prima del Portogallo senza Ronaldo: "Ciò che è successo non ha influito"

Goncalo Ramos ha trovato subito la via della rete nella prima partita del Portogallo senza Cristiano Ronaldo, a seguito della decisione di quest'ultimo di abbandonare il ritiro della sua nazionale, una volta che si è visto messo in discussione dal suo ct Jorge Jesus.

Un gol alla Romario

L'attaccante del Milan al termine della partita di Nations League vinta 4-2 sul campo della Danimarca ha parlato, cominciando con l'analisi della sua rete. Di punta, 'alla Romario': "Questa è una giocata che faccio spesso in allenamento, quando sei davanti al portiere è sempre difficile e ho preso questa decisione".

Caso CR7? "Conta la squadra"

Sul caso, o caos Ronaldo, Ramos si mantiene abbastanza vago ma opta per una chiave di lettura positiva: "Tutto ciò che è successo non ha influito sull'importanza che ha per noi la partita, vogliamo sempre vincere e pensiamo alla prossima partita. Per noi la cosa più importante è la squadra".