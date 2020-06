Ranieri: "Quagliarella ha un problema al gemello, non posso rischiare con 3 gare a settimana"

In vista della ripresa del campionato con Inter-Sampdoria, il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri nell'intervista al sito ufficiali ha spiegato i motivi dell'assenza di Fabio Quagliarella, attaccante che quest'oggi s'è allenato a parte e che quasi certamente non prenderà parte al match di domenica contro l'Inter: "In questo momento temo di non avere Fabio Quagliarella. Negli ultimi 3-4 giorni ha avvertito un piccolo fastidio al gemello del polpaccio e avendo tre partite a settimana perché rischiarlo? Il gemello è un muscolo particolare, ti fai male e poi stai fermo un mese. Domani valuterò con lui e col dottore, ma in linea di massima non sarà a disposizione".

