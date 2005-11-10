Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: l'Italia rialza la testa ma resta distante dalle prime 2
Gaetano Mocciaro
Fortuna che c'è il giovedì di coppa. Europa e Conference League salvano la faccia del calcio italiano, uscito malissimo dalla due giorni di Champions. Milan e Atalanta vincono in scioltezza e la Juventus espugna Vigo facendo un favore doppio al nostro movimento, poiché sono arrivati punti preziosi contro una diretta concorrente per il posto extra nel massimo torneo continentale. Ricordiamo che da questa graduatoria le prime due federazioni avranno un posto extra nella Champions League 2027/28.
RANKING UEFA PER IL POSTO EXTRA IN CHAMPIONS
1. Inghilterra 6.611
2. Portogallo 6.300
3. Norvegia 6.200
4. Germania 6.142
5. Spagna 6.125
6. Turchia 5.900
7. Azerbaigian 5.625
8. Grecia 5.400
9. Italia 5.214
10. Francia 5.214
11. Belgio 5.200
12. Paesi Bassi 5.000
13. Danimarca 5.000
14. Austria 4.800
15. Croazia 4.750