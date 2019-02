Stefan Schwab, centrocampista e capitano del Rapid Vienna, ha parlato della sfida di domani contro l’Inter in conferenza stampa: “Sarà la gara più importante per tanti di noi e proprio per questo cercheremo di dare tutto. Siamo felici di affrontare un club di questo spessore, cercheremo di dare il massimo e fare bene anche perché giochiamo in casa davanti a tanti tifosi”.