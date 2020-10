Real Madrid, Butragueno: "La storia dell'Inter parla per loro. Sono anche cresciuti"

Emilio Butragueno, responsabile delle relazioni istituzionali del Real Madrid, ha così commentato al sito ufficiale degli spagnoli il sorteggio che li metterà contro Inter, Shakhtar Donetsk e Borussia Moenchengladbach nel girone di Champions: "Tre rivali con stili diversi, ma sono tutte grandi squadra. Lo Shakhtar è arrivato in semifinale di Europa League, giocano un calcio offensivo. Per l'Inter parla la sua storia, sono molto pericolosi perché nelle ultime stagioni sono cresciuti. Il Borussia Moenchengladbach, invece, ha una dinamica da squadra tedesca. Saranno sei partite intense, un'attrazione per tutti gli spettatori: è una competizione in cui ogni errore può essere fatale, il calendario sarà impegnativo e sarà importante avere tanti giocatori che possano contribuire a mantenere alto il livello di ogni partita".