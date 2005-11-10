RedBird e Cristiano Ronaldo insieme per l’Al Nassr: il proprietario del Milan tratta per il 70%

Il fodno proprietario del Milan potrebbe presto ritrovarsi in affari direttamente con Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato da Semafor, RedBird Capital sta infatti trattando con il fondo sovrano saudita PIF per prendere il controllo dell’Al Nassr. Il progetto non riguarderebbe soltanto il fondo guidato da Gerry Cardinale: nella nuova struttura societaria, Cristiano Ronaldo dovrebbe detenere personalmente il 20% del club nel quale gioca. RedBird e i suoi partner, invece, acquisterebbero una quota del 70%.

RedBird tratta il 70%, Ronaldo avrebbe il 20%

I colloqui sono ancora in una fase iniziale e non è detto che si arrivi alla firma, ma secondo la fonte statunitense ci sarebbero già stati almeno due incontri tra RedBird e PIF. Il consorzio guidato dal proprietario del Milan investirebbe circa un miliardo di riyal, pari a 267 milioni di dollari, per il 70% dell’Al Nassr. Nell’operazione potrebbe entrare anche Saudi Media Company. Il risultato sarebbe quindi un nuovo azionariato costruito attorno a RedBird e Ronaldo, con il portoghese non più soltanto uomo simbolo della squadra ma anche socio del club.

Prima dell’eventuale passaggio di mano, il PIF sta lavorando per sistemare i conti dell’Al Nassr. Il club ha circa 800 milioni di riyal, 213 milioni di dollari, di debiti e il fondo sovrano starebbe coinvolgendo alcune società del proprio portafoglio attraverso nuovi accordi di sponsorizzazione. Per Cardinale l’operazione avrebbe anche un peso strategico: porterebbe RedBird dentro il calcio saudita e consoliderebbe il rapporto con Ronaldo, uno degli sportivi più forti al mondo anche sul piano commerciale.