Retegui, la nuova scommessa di Totti, racconta: "Sapeva tutto di me, che orgoglio"

Mateo Retegui, attaccante di ventuno anni del Boca Juniors, ultimo acquisto di Francesco Totti con la sua agenzia scouting CT10 Management, ha parlato della sua scelta ai microfoni di Tyc Sports: "Ero a casa e mi hanno chiamato dall’agenzia per dirmi che Francesco voleva parlarmi e incontrarmi, il giorno dopo abbiamo fatto una videochiamata con lui. È un orgoglio e un’enorme gioia che una persona importante come lui si accorga di me, ed è stato qualcosa di molto bello. Sono felice che sia il mio rappresentante. Sapeva tutto della mia famiglia, anche che mia sorella giocava a hockey. Sapeva persino come giocava. Mi seguiva da un po’, un paio di mesi fa ho attirato la sua attenzione”.