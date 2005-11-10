I più ricchi di tutti? Il Como è molto di più: i clamorosi casi Kempf e Da Cunha

Quante volte, quasi per trovare una giustificazione al fatto che il Como sia passato in pochissimo tempo dalla Serie B alle notti di Champions, si è parlato del fatto che la società degli Hartono sia tra le più ricche al mondo? Tante, tantissime, e il concetto, di base, è assolutamente giusto, visto che il club lariano ha una proprietà tra le più ricche al mondo. Ma non necessariamente, ed è il caso che andiamo a trattare, questo è sinonimo di spese folli o di risultati legati a investimenti monstre. Già, perché il Como è molto altro. Il Como ha un progetto serio, il Como ha iniziato un percorso e lo sta portando avanti passo dopo passo.

Due casi clamorosi

Andiamo ad analizzare due giocatori in particolare, due calciatori che sono arrivati per cifre praticamente irrisorie e che stanno invece facendo, chi in modo clamoroso e chi invece da gregario, ma forse il termine è riduttivo, la fortuna della squadra di Fabregas. Il primo esempio è quello di Lucas Da Cunha. L'attuale capitano del Como è arrivato in riva al lago dal Nizza nel gennaio 2023, per soli 400.000 euro. Il tecnico spagnolo lo ha trasformato, con il passare del tempo, da esterno d'attacco a centrocampista centrale e le sue prestazioni non le dobbiamo certo raccontare, tanto che nell'ultima tornata di convocazioni delle Nazionali il francese è stato convocato da Zinedine Zidane. Oggi Da Cunha vale almeno 30 milioni di euro.

Il secondo nome è invece quello di Marc Oliver Kempf, difensore centrale arrivato dall'Hertha Berlino, che militava nella Serie B tedesca, nell'estate del 2024. L'investimento fatto dal Como fu di 2,5 milioni di euro, con il giocatore che oggi ne vale sicuramente di più, nonostante i suoi 31 anni. Quest'anno, con l'arrivo di Chalobah, il suo ruolo da titolare sembrava essere in bilico, ma Kempf ha sfruttato la prima grande occasione che gli si è presentata davanti. Domenica scorsa, con l'infortunio di Chalobah, Fabregas gli ha dato la chance di entrare in campo e il tedesco ha risposto presente, come del resto anche ieri sera contro il Manchester United.

Quindi, per concludere, giusto dire che il Como è uno dei club più ricchi al mondo, certo, ma gli investimenti hanno tutti un senso ben preciso, per quella che per il momento continua a essere una favola, ma che ben presto potrà diventare una certezza del calcio italiano ed europeo.