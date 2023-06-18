Lorenzo Di Benedetto
Giornalista e vicedirettore di TuttoMercatoWeb.com. Segue quotidianamente l’attualità del calcio italiano e internazionale, con particolare attenzione alle dinamiche di mercato e agli approfondimenti editoriali. Interviene inoltre nei programmi e negli approfondimenti di TMW Radio.
notizie di Lorenzo Di Benedetto
Ieri
venerdì 1 maggio
16:00Gli scandali nel nostro calcio sono solo la punta dell'iceberg. Quanto sono stati "tristi" i giorni ...
mercoledì 29 aprile
martedì 28 aprile
15:20TMWZappi all'udienza per la sua inibizione: "Grande fiducia. Caos arbitri? Non è il momento di parlarne...
lunedì 27 aprile
domenica 26 aprile
20:06Torino-Inter 2-2, le pagelle: Simeone e Vlasic la faccia della rimonta. Chivu non avverte il pericol...
17:40Torino, D'Aversa: "Vlasic è già in un grande club. Può giocare in uno top, con grandi campioni"
sabato 25 aprile
17:05Serie A, la classifica aggiornata: salvezza matematica per il Parma. Pisa con un piede e mezzo in B
venerdì 24 aprile
16:00La lezione di Chivu e Sarri a Fabregas, Palladino e non solo: vincere non è cosa per tutti. Spallett...
12:10UfficialeRoma-Ranieri, è finita. Il comunicato: "Il club verrà sempre al primo posto. Fiducia in Gasperini"
11:15TMWRoma, Giuntoli nel mirino ma per ora nessun contatto diretto. Sul dirigente ci sono club esteri
giovedì 23 aprile
15:17Serie A, anticipi e posticipi della 36ª giornata: anteprima della finale di Coppa Italia il 9 maggio
10:25Podcast TMWMotta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di...
mercoledì 22 aprile
17:03Podcast TMWIl lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca D...
16:44TMWJuventus, lavoro differenziato per Yildiz, Thuram e Holm. Foto e autografi con i tifosi per il turco
16:32TMWFiorentina, crescono le quotazioni di Sarri per il post Vanoli: contatti per un futuro in viola
lunedì 20 aprile
16:10Podcast TMWChampions vicina per la Juve: e sorride anche il mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
15:30TMWBologna, Orsolini: "La nostra stagione non è ancora finita. L'Italia riparta dai settori giovanili"
11:15Italia ripescata al Mondiale? Christillin: "Decide la FIFA. Sarebbe umiliante, propongo la Palestina...
sabato 18 aprile
venerdì 17 aprile
16:00Allegri e Conte, Conte e Allegri: Milan e Napoli alle prese con il dubbio in panchina legato alla Na...
giovedì 16 aprile
mercoledì 15 aprile
00:56Ultimatum a Conte, riforma della Serie A e rivoluzione del calcio: De Laurentiis fiume in piena
00:09Atletico Madrid, Ruggeri: "Dobbiamo essere orgogliosi. Nazionale? Il ct ha fatto le sue scelte"
martedì 14 aprile
22:18Lazio, prima il Napoli e poi l'Atalanta: Coppa Italia vero obiettivo. Il punto sugli infortunati
21:25Lutto per Bruno Giordano, morta la moglie Susanna: "Profondo dolore, per sempre nei nostri cuori"
17:25Qualificazioni Mondiale femminile. Serbia-Italia, le formazioni ufficiali: Soffia al posto di Linari
lunedì 13 aprile
11:33Fiorentina-Lazio, i convocati di Sarri: out Marusic e Maldini. Il report medico sui due giocatori
venerdì 10 aprile
16:00Le tardive proposte di Gravina non lo riscattano affatto, ma ci dicono cosa non è possibile fare. Co...
giovedì 9 aprile
mercoledì 8 aprile
14:20TMWDai giovani alle riforme dei campionati: le proposte di Gravina per il rilancio del calcio italiano
martedì 7 aprile
19:38Podcast TMW"Il Napoli riscatterà Alisson Santos. Bravo Manna, anche per Giovane". Il pensiero di Gianluca Di Ma...
16:21Altro giro, altra multa per il Milan: 25.000 euro di ammenda. In stagione sono 132.000€ per i ritard...
10:55Podcast TMWJuve, il sogno resta Tonali ma l'occasione può essere Goretzka. Pressing su Kolo Muani
10:51Atalanta, De Roon: "Mi piacerebbe diventare allenatore. Ma voglio giocare altri due o tre anni"
lunedì 6 aprile
23:45TMWAllegri toppa nella partita più importante: Milan senza qualità e scelte quasi incomprensibili
23:08TMWNapoli-Milan lo spot di tutto ciò che non va in Serie A. In uno "spareggio" ha prevalso la paura
22:51TMWIl Napoli è l'anti-Inter: sette punti da recuperare e una volata che può ancora regalare sorprese
21:53Juve, Spalletti: "Conceicao come Salah? Accostamento corretto. Deve convincersi di alcune cose"
Editoriale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
Ora in radio
09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30