Rigore per l'Inter, anzi no. Marelli: "Viery in evidente ritardo, questo è calcio di rigore netto"

San Siro ribolle di rabbia dopo un mancato rigore ai danni di Thuram, atterrato in modo evidente in area di rigore da Viery durante Inter-Fiorentina. Mariani aveva inizialmente indicato il dischetto, salvo poi cambiare idea. Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, ha analizzato così l'episodio: "Questo è rigore e purtroppo è un tema che andrà affrontato: Viery è molto in ritardo su Thuram, è un episodio in linea con quello di Bologna. Capisco la linea alta ma questo è un rigore evidente, Thuram ha anticipato, il contatto è netto e forse ha accentuato ma questo è rigore netto".

Segui la sfida tra Inter e Fiorentina LIVE su TUTTOmercatoWEB.com!