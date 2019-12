Rivedi le parole di Sarri: "Higuaín arrabbiato? Non mi interessa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La furia di Higuain non disturba Maurizio Sarri, che in conferenza stampa ha minimizzato la reazione del Pipita al cambio con Ramsey: "Non lo so e non mi interessa neanche sinceramente. E' una reazione normale. Higuain sta giocando molto, io l'ho visto stanco e l'ho tolto. Poi verrà il momento che uno starà fuori dall'inizio". Rivedi le dichiarazioni dell'allenatore bianconero a riguardo nel video proposto da TuttoMercatoWeb.com.