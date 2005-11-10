Rizzetta insiste, vuole il Napoli: l'offerta da 2,2 mld, il progetto polisportiva e lo stadio

Il nome di Matt Rizzetta potrebbe intrecciarsi ancora con il futuro del Napoli. Ieri l'imprenditore newyorkese di origini italiane ha incontrato Aurelio De Laurentiis a Chiaia, prima della partita di EuroCup del Napoli Basket contro il Tofaş Spor. Non era stato il primo contatto delle ultime ore: martedì Rizzetta era stato ospite del presidente nella President Lounge del Maradona per Napoli-Bodø/Glimt. Incontri informali, senza una trattativa attualmente aperta per la cessione del club, ma alle spalle esiste una storia molto più concreta. Tra gennaio e giugno, infatti, attraverso Underdog Global Partners, Rizzetta è stato il punto di riferimento di un gruppo di investitori statunitensi che ha provato ad acquistare il Napoli.

L'offerta da 2,2 miliardi rifiutata da De Laurentiis

La proposta presentata nei mesi scorsi raggiungeva complessivamente 2,2 miliardi di euro, ma prevedeva un pagamento diviso in due tranche: 1,1 miliardi immediatamente e altri 1,1 miliardi in un secondo momento. De Laurentiis ha rifiutato, non convinto soprattutto dalla formula dell'operazione. Adesso il quadro economico sarebbe differente: la valutazione indicata dal presidente per prendere realmente in considerazione un passaggio di proprietà sarebbe di circa 2 miliardi di euro garantiti e versati immediatamente. Una cifra nella quale rientrerebbe anche il valore del futuro stadio di proprietà, nonostante l'impianto sia ancora soltanto un progetto. Il Napoli sta infatti lavorando sull'ipotesi San Giovanni a Teduccio, con il discorso relativo all'acquisto dell'area dell'ex raffineria. Rizzetta, invece, avrebbe una visione differente e punterebbe sul restyling del Maradona.

Il progetto di Rizzetta: Napoli al centro di una grande polisportiva

L'interesse di Rizzetta non sarebbe limitato al calcio. Il suo progetto prevede investimenti sportivi sulla città attraverso la creazione di una polisportiva capace di comprendere calcio, basket, pallanuoto, pallavolo e altre discipline napoletane. In questa direzione rientrano anche i rapporti con il Comune e il progetto relativo al nuovo Palasport. L'idea di entrare nel Napoli come semplice socio di minoranza, invece, è esclusa: l'obiettivo, qualora maturassero le condizioni, sarebbe assumere direttamente il controllo del club. Resta inoltre l'impegno di Rizzetta con il Campobasso. Tra lui e De Laurentiis permane dunque una distanza significativa, economica e progettuale, ma i rapporti sono ottimi e i contatti continuano. Dopo il tentativo da 2,2 miliardi respinto nei mesi scorsi, l'imprenditore americano non ha nascosto il desiderio di raccogliere un giorno l'eredità costruita da ADL in oltre vent'anni di presidenza.