Adailton, ex giocatore tra le altre di Genoa e Bologna, ha parlato ai microfoni di RMC Sport della crescita di Nicolò Zaniolo: "Ho giocato con il padre al Genoa. Di Francesco con lui sta facendo un lavoro veramente importante. L'Italia ha bisogno del suo talento, perché adesso manca una figura come Pirlo, Totti e Del Piero. Zaniolo è ancora giovane, dobbiamo dargli tutto il tempo di crescere, maturare e sbagliare. Si è fatto trovare pronto quando la Roma ne ha avuto bisogno e ha dimostrato di avere grande personalità: ha esordito al Bernabeu con il Real, non una partita semplice".

