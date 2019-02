Fonte: Dall'inviato Edoardo Siddi

Il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli, intervistato da RMC Sport e dagli altri media presenti in zona mista, ha parlato così dopo il ko con la Juve: "Siamo partiti molto bene, li abbiamo un po' schiacciati, il gol ci ha tagliato un po' le gambe. Loro sono una grande squadra, ci dispiace per questi tre gol presi, ma adesso dobbiamo guardare avanti".

Sul rigore non concesso ai neroverdi: "Sinceramente non lo so, l'azione è stata veloce e non mi va di giudicare gli episodi arbitrali. Il direttore di gara ha deciso così, non è per quello che abbiamo preso tre gol".

Sulle sensazioni della squadra: "Dobbiamo ancora lavorare, perché dobbiamo trovare ancora più fiducia nel giocare, dobbiamo portare avanti le nostre idee e pensare alla prossima partita".

Sul rammarico: "Rimpianti non ce ne devono essere, ma tre gol sono tre gol. Loro sono forti, potevamo fare meglio, ma guardiamo avanti".