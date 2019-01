Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, ha parlato ai microfoni di RMC Sport: “Kean è un giocatore ormai pronto per la Serie A ma non è da Juventus. Non è paragonabile ai titolari che ha a disposizione Allegri in questo momento. Kean sappiamo che va aspettato perché ha grandi doti. Ha tutto per diventare un grande giocatore".