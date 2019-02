RMC SPORT - Vignola: "Brutto togliere gli ultimi 20 metri a Dybala"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di ‘Stile Juventus’, in onda su RMC Sport, è intervenuto l’ex bianconero Beniamino Vignola per analizzare il momento della Juventus: “Se fosse in agenda il calo non credo proprio, non credo sia il metodo della Juventus. C’è stato un calo dovuto alle defezioni nel reparto difensivo, credo che la cosa positiva e che dia molto coraggio in funzione di Madrid è il recupero di tutti i giocatori, che danno forza, esperienza per poter affrontare una partita molto difficile dal punto di vista fisico e ambientale”.

Dybala? “Io ero un grande mancino, ma non facciamo confronti importanti. Sicuramente mettersi a giudicare la tecnica di Dybala è voler vincere facile. Io non sono molto d’accordo sul fatto che DYbala stia interpretando bene il ruolo, con la tecnica che ha è più facile giocare in quel ruolo lì. Un giocatore così togliergli gli ultimi venti metri è togliergli qualcosa di vitale. Sono molto curioso di vedere chi gioca a Madrid”.

Hai visti bene Bonucci e Chiellini? “Sicuramente non era il test più valido quello col Frosinone, ma abbiamo visto giocatori che hanno recuperato. Ogni partita ha una storia a sé, saranno molto concentrati perché questa è una partita di vitale importanza, il presidente ha investito tanto su questa Champions. Siamo pronti”.