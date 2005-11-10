Roma, D'Amico riapre i contatti con l'entourage di Endrick: idea prestito con diritto di riscatto
Daniel Uccellieri
La Roma non molla la pista Endrick e prova ad accelerare per l'attaccante del Real Madrid, sul quale resta forte anche l'interesse del Milan. Il brasiliano, impegnato con la nazionale di Ancelotti durante la pausa, ha già mostrato gradimento per entrambe le destinazioni.
Proprio in questi giorni il direttore sportivo D'Amico ha riallacciato i contatti con l'entourage del giocatore. Endrick, frenato da un infortunio muscolare, ha trovato pochissimo spazio in stagione, collezionando appena quattro minuti con la maglia del Real Madrid.
Gasperini lo vuole sulla sinistra
In estate Mourinho, ex allenatore della Roma, aveva chiuso la porta ai tentativi di Milan e giallorossi. La situazione, però, non ha fermato le due società. Endrick, mancino classe 2006, è particolarmente apprezzato da Gasperini, che da oltre un anno cerca un giocatore da schierare a sinistra, alle spalle della punta.
Il brasiliano può agire anche da centravanti, ma nei piani di Gasperini avrebbe soprattutto il compito di sostenere la manovra offensiva e giocare a supporto di Malen.
Il nodo della formula
Resta da definire la formula dell'operazione. Per la Roma, considerata la situazione finanziaria, la soluzione più percorribile sarebbe un prestito con diritto di riscatto. Un'occasione per riaprire concretamente il discorso potrebbe arrivare il prossimo 14 ottobre, quando i vertici del Real Madrid saranno nella Capitale per la sfida di Champions League. Un appuntamento che potrebbe favorire un'accelerazione nella trattativa. Lo riporta Repubblica