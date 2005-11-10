Roma, Balerdi: "In difesa insieme a Ghilardi e Hermoso? Capiscono subito cosa fare"
Paolo Lora Lamia
Il difensore della Roma Leonardo Balerdi ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Champions League contro lo Slovan Bratislava.
Giochi centrale, a destra Ghilardi e a sinistra Hermoso: cosa cambia per te?
"Mi sento bene, i nostri giocatori sono forti. Ghila e Mario capiscono subito cosa devono fare. Oggi la difesa è questa, il mister cambia tanto e andiamo avanti così".
Che allenatore hai trovato in Gasperini?
"Un allenatore fortissimo, che sa quello che deve fare. Mi piace la sua passione e il suo modo di allenare: dopo si va in campo con tanta fiducia".
Come ti trovi con gli altri argentini della Roma?
"Siamo tanti, prima di arrivare mi hanno detto di venire qua e mi hanno accolto benissimo. Vogliamo vincere e portare la Roma più in alto possibile".