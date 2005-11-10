Roma, Balerdi: "In difesa insieme a Ghilardi e Hermoso? Capiscono subito cosa fare"

Il difensore della Roma Leonardo Balerdi ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Champions League contro lo Slovan Bratislava.

Giochi centrale, a destra Ghilardi e a sinistra Hermoso: cosa cambia per te?

"Mi sento bene, i nostri giocatori sono forti. Ghila e Mario capiscono subito cosa devono fare. Oggi la difesa è questa, il mister cambia tanto e andiamo avanti così".

Che allenatore hai trovato in Gasperini?

"Un allenatore fortissimo, che sa quello che deve fare. Mi piace la sua passione e il suo modo di allenare: dopo si va in campo con tanta fiducia".

Come ti trovi con gli altri argentini della Roma?

"Siamo tanti, prima di arrivare mi hanno detto di venire qua e mi hanno accolto benissimo. Vogliamo vincere e portare la Roma più in alto possibile".