Roma, Balerdi: "Prima volta che faccio doppietta, Gasperini mi dà la liberta di attaccare"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 21:07Serie A
autore Paolo Lora Lamia
24.10.2026 21:07Serie A
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Il difensore della Roma Leonardo Balerdi ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il pareggio per 3-3 nella sfida contro il Napoli valevole per l’8^ giornata di Serie A.
Ti aspettavi di essere protagonista con una doppietta?
"E' la prima volta. Volevamo vincere e almeno portiamo un punto a casa".
Inserimenti che ti insegna Gasperini?
"Certo, mi dà liberta per arrivare alla porta. Provo a fare questo".
Secondo te potete sognare?
"Io mi trovo benissimo, dal primo giorno mi hanno accolto alla grande. Sento che sono qua da due/tre anni e questo mi ha dato la forza per giocare come sto giocando".
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