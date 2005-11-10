Roma, Balerdi: "Prima volta che faccio doppietta, Gasperini mi dà la liberta di attaccare"

Il difensore della Roma Leonardo Balerdi ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il pareggio per 3-3 nella sfida contro il Napoli valevole per l’8^ giornata di Serie A.

Ti aspettavi di essere protagonista con una doppietta?

"E' la prima volta. Volevamo vincere e almeno portiamo un punto a casa".

Inserimenti che ti insegna Gasperini?

"Certo, mi dà liberta per arrivare alla porta. Provo a fare questo".

Secondo te potete sognare?

"Io mi trovo benissimo, dal primo giorno mi hanno accolto alla grande. Sento che sono qua da due/tre anni e questo mi ha dato la forza per giocare come sto giocando".