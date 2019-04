Roma, Barella preferisce la Capitale a Milano: le strategie giallorosse

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Roma continua a seguire Nicolò Barella e Leggo oggi in edicola parla della strategia dei giallorossi. Il centrocampista, secondo il quotidiano gratuito, preferirebbe la Capitale a Milano e per lui sarebbe già pronto un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione. Il problema è però rappresentato dalla richiesta del Cagliari che per il cartellino del classe 1997 vuole circa 50 milioni. La Roma pensa all'inserimento di alcuni giovani, come il rinnovo del prestito di Luca Pellegrini di un altro anno, con diritto di riscatto in favore dei sardi, oltre a Riccardi e Pezzella.