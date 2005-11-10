Roma, Gasperini: "Abbiamo fatto una gara seria. Senza Dybala siamo pochi in attacco"

In questi minuti, Gian Piero Gasperini è atteso nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match tra la sua Roma e lo Slovan Bratislava nella terza giornata di della fase a campionato di Champions League. Diretta testuale a cura di TMW.

23.10 - A breve la conferenza stampa di Gasperini.

23.26 - Inizia la conferenza stampa.

Tante occasioni create anche questa sera: è una cosa che si allena oppure fa parte del miglioramento della mentalità?

"Mi auguro di entrambi. Non è improvvisazione: c'è dell'applicazione. Poi si può sempre migliorare, ma serve anche uno switch mentale. La squadra sta bene e tutti provano a fare giocate importanti. Guardiamo le cose da migliorare: potevamo sfruttare meglio alcune chance, soprattutto nel primo tempo".

Pellegrini?

"Non credo sia grave, però ci vogliono sempre 20 giorni quando si tratta di un problema muscolare. Questa settimana abbiamo un giorno in più per Napoli, ma poi giocheremo di nuovo ogni 3 giorni. Il reparto avanzato è fondamentale sotto tutti i punti di vista. Affronteremo ancora una serie di partite in cui, se non recuperiamo Dybala, siamo in pochi".

Cosa le è piaciuto di più? Il vostro obiettivo in Champions?

"Giocare queste gare e portarle dietro in campionato. Abbiamo fatto tante gare di diverso tipo: ora abbiamo Manchester in cui sarà difficile e poi il PSG, la squadra più forte in assoluto. Dobbiamo trovare sempre qualcosa che ci aiuti a migliorarci. Mi sono piaciute le rotazioni fatte: erano 3 i giocatori che hanno giocato 90 minuti nella scorsa gara in mediana. Ora recuperiamo Cristante ed è importante. Tutti hanno giocato parecchio e con la prospettiva di essere pronti anche per le prossime".

Ghilardi?

"Peccato per il gol annullato. Ha sempre fatto prestazioni in crescendo. Anche lui è giovane e giocando si può evolvere in positivo".

Come ha visto lo Slovan?

"Abbiamo fatto un'ottima gara noi, non era facile per loro. Ha buone caratteristiche, siamo stati bravi noi. La squadra può crescere, mi è piaciuta. Ha dei valori validi".

La crescita della sua squadra ora trova il Napoli. Dove può arrivare la Roma?

"A fare tutto quello che ha nelle proprie possibilità. Anche questa sera abbiamo fatto una gara seria, sapendo di dover vincere. Nel primo tempo siamo stati anche un po' leziosi, poi siamo stati più precisi. Mi piace il fatto che tutti vogliono conquistarsi minuti in più".

23.35 - Termina la conferenza stampa.