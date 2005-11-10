Roma, a breve la conferenza stampa di Pellegrini alla vigilia dello Slovan Bratislava

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Roma, a breve la conferenza stampa di Pellegrini alla vigilia dello Slovan BratislavaLive TMW
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Marco Campanella
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Oggi alle 13:10Serie A
autore Marco Campanella
19.10.2026 13:10Serie A
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A presentare il match di Champions League contro lo Slovan Bratislava dal Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria al fianco di Gian Piero Gasperini, ci pensa Lorenzo Pellegrini. Diretta testuale a cura di TMW.
13.10 - A breve la conferenza stampa.
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