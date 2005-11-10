Roma, de Roon: "Il gol al Real? Ero felicissimo, non sapevo come esultare"

Al termine di Roma-Genoa, è il giallorosso de Roon a presentarsi nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match. Diretta testuale a cura di TMW.

23.30 - Inizia la conferenza stampa.

L'emozione per il primo gol con la Roma di mercoledì? Come avete vissuto la settimana?

"Ero felicissimo, non sapevo cosa fare: sono corso verso mia moglie in tribuna, poi ho visto Gritti e ci siamo abbracciati. C'era delusione per i gol subiti. Oggi forse nel primo tempo eravamo un po' lenti e abbiamo cercato poco la profondità. Nella ripresa siamo migliorati. Era la reazione che volevamo, soprattutto con i giocatori che non avevano giocato molto. Era importante".

Come sei stato in questi mesi?

"Sto benissimo. Nella sosta ho fatto una piccola preparazione. L'anno scorso ho fatto 50 partite: sto invecchiando, ma mi sento ancora bene. Giocare mi aiuta, mi sentivo pronto già domenica scorsa".

Che gruppo squadra si è creato?

"Si vede che è un gruppo molto unito. Anche al gol di Santiago abbiamo esultato tutti, non è la prima volta. Il gruppo è sano, sta lavorando tanto insieme e stiamo migliorando tutti. Questo è fondamentale. Poi, con queste partite serve una rosa molto larga e oggi con tanti giovani in campo abbiamo fatto una prestazione di livello. Vincere aiuta a vincere. Dobbiamo restare uniti e vogliamo puntare in alto".

Pisilli e Lulli?

"Mi sono trovato bene con Pisilli già da mercoledì. Ha grande gamba e voglia. Uguale per Lulli: sono ragazzi esemplari. Questo è fondamentale. Ma ce ne sono tanti: c'è anche Ghilardi. Poi, Mancini e Pellegrini li aiutano tanto. Io aiuto tutti dal punto di vista del gioco".

23.57 - Termina la conferenza stampa.