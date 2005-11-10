Roma, la Champions passa per lo Slovan Bratislava. Gli slovacchi si aggrappano al precedente del 2011
Marco Campanella
“Abbiamo bisogno di vincere”: questo è il diktat di Gian Piero Gasperini mandato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Slovan Bratislava. Questa sera, all'Olimpico, i giallorossi hanno la possibilità di rilanciarsi nella classifica europea dopo il pareggio con il Fenerbahce e la clamorosa sconfitta in rimonta contro il Real Madrid. Tre punti diventano fondamentali per dare una svolta al percorso in Champions League.
Roma, la Champions passa per lo Slovan Bratislava. Gasperini: “Ci serve la vittoria”
“Squadra dinamica, preparata atleticamente e con qualche ottimo giocatore. Nel panorama della Champions non è di prima fascia, ma come tutte le gare sarà dura”: questo il giudizio del tecnico di Grugliasco sullo Slovan Bratislava. La Roma, però, dovrà fare ancora i conti con le assenze. Oltre ai già noti infortunati Koné, Svilar e Cristante, non recupera Paulo Dybala, nonostante le speranze a Trigoria di averlo a disposizione per la sfida. “Speravo fosse un recupero più veloce: gli esami fatti ieri hanno mostrato una piccola lesione. Ci vorrà qualche settimana in più”, ha spiegato Gasperini.
Roma, attenta al precedente: nel 2011 la clamorosa eliminazione in Europa League per mano dello Slovan Bratislava
Dall'altra parte, gli slovacchi sognano di ripetere l'impresa del 2011, quando eliminarono la Roma ai preliminari di Europa League grazie alla vittoria casalinga nel turno d’andata e al pareggio dell'Olimpico. Un precedente che alimenta le speranze degli ospiti, guidati da Yaya Touré: “Quindici anni non sono pochi. Ci concentriamo sui tifosi che vogliono tornare a casa soddisfatti. Se dovessimo vincere, sarebbe fantastico e motivo d'orgoglio. La Roma è una delle squadre migliori, cercheremo di fare il massimo”. Questa sera i giallorossi vogliono scrivere un finale diverso rispetto a quello di quindici anni fa.