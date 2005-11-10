Roma, la Champions passa per lo Slovan Bratislava. Gli slovacchi si aggrappano al precedente del 2011

“Abbiamo bisogno di vincere”: questo è il diktat di Gian Piero Gasperini mandato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Slovan Bratislava. Questa sera, all'Olimpico, i giallorossi hanno la possibilità di rilanciarsi nella classifica europea dopo il pareggio con il Fenerbahce e la clamorosa sconfitta in rimonta contro il Real Madrid. Tre punti diventano fondamentali per dare una svolta al percorso in Champions League.

Roma, la Champions passa per lo Slovan Bratislava. Gasperini: “Ci serve la vittoria”

“Squadra dinamica, preparata atleticamente e con qualche ottimo giocatore. Nel panorama della Champions non è di prima fascia, ma come tutte le gare sarà dura”: questo il giudizio del tecnico di Grugliasco sullo Slovan Bratislava. La Roma, però, dovrà fare ancora i conti con le assenze. Oltre ai già noti infortunati Koné, Svilar e Cristante, non recupera Paulo Dybala, nonostante le speranze a Trigoria di averlo a disposizione per la sfida. “Speravo fosse un recupero più veloce: gli esami fatti ieri hanno mostrato una piccola lesione. Ci vorrà qualche settimana in più”, ha spiegato Gasperini.