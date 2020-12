Roma come Peschiera per Kumbulla: "Faccio le stesse cose, sto tanto a casa"

Marash Kumbulla, intervistato da TeleRadioStereo, parla anche della pressione mediatica che una città come Roma mette su calciatori giovani come lui. Un impatto diverso rispetto a Verona, che l'albanese non ha però avvertito: "All’inizio no, perché ero concentrato solo sulla squadra. Mi sono subito messo a disposizione del mister. No, sinceramente non l'ho accusato molto: sono tranquillo, sto tanto a casa. A Roma faccio quello che facevo a Peschiera".