Il centrocampista della Roma Bryan Cristante, intervistato in zona mista, ha commentato così la sconfitta di ieri sera con la SPAL: "Noi i giocatori siamo i primi responsabili. La colpa in primis è la nostra, è l’atteggiamento insieme a tante altre cose. Non basta un cambio per cambiare tutta la stagione. Come si esce da questo momento? Lavorando tutti i giorni e giocando ogni partita come se fosse una finale, anche le altre faranno passi falsi. Cosa dire ai tifosi? Spero che ci supportino ancora, non è una stagione facile ma noi mettiamo tutto in campo, poi non è certo nostra volontà venire qui e perdere. Capitano le stagioni così”. Lo riporta Vocegiallorossa.it.