© foto di Federico De Luca

Spunta un nome nuovo per l'attacco della Roma. Come riporta O Jogo, il ds Petrachi avrebbe infatti messo nel mirino Haris Seferovic, centravanti del Benfica. L'ex Fiorentina, autore di quattro gol e tre assist in quest'avvio di stagione, ha però una clausola risolutiva da 60 milioni di euro.