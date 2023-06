ufficiale Carles Perez torna alla Roma. Il Celta non esercita tre opzioni di riscatto

Era cosa nota, è arrivata anche la comunicazione ufficiale del Celta Vigo, che non eserciterà il riscatto di Carles Perez. L'attaccante esterno di 25 anni farà dunque rientro alla Roma, che ne detiene il cartellino.

Stessa sorte per il 24enne fantasista Oscar Rodriguez (torna al Siviglia) e per l'attaccante svizzero Haris Seferovic (31, Benfica) ex Fiorentina e Lecce.