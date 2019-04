© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il quotidiano turco Fanatik parla del possibile futuro di Edin Dzeko e spiega come sulle tracce del centravanti bosniaco ci sia il Fenerbahce. Il suo contratto coi giallorossi scadrà nel 2020 e in estate potrebbe essere uno dei giocatori in uscita da Trigoria, dopo una stagione non proprio esaltante.