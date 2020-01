© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Asse di mercato tra Istanbul e Roma. Come riporta oggi Fotomac, dopo aver prelevato Steven Nzonzi in prestito la scorsa estate, il Galatasaray sarebbe tornato a bussare alle porte dei giallorossi in queste ore per ottenere il prestito di Mert Çetin. Il giovane difensore, classe '97 ex Gençlerbirliği, è infatti il primo nome per sostituire l'infortunato Christian Luyindama a gennaio.