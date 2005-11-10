Roma, domani il Como: a breve la conferenza stampa di Gasperini

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Roma, domani il Como: a breve la conferenza stampa di GasperiniLive TMW
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Marco Campanella
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Oggi alle 13:10Serie A
autore Marco Campanella
10.10.2026 13:10Serie A
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Domani alle 12.30, la Roma sarà ospite del Como di Cesc Fabregas allo Stadio Giuseppe Sinigaglia per il big match della sesta giornata di Serie A. Alle 13.30 odierne, Gian Piero Gasperini presenterà la gara in conferenza stampa presso l'apposita sala del Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Diretta testuale a cura di TMW.
13.10 - A breve la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.
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