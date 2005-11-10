Roma, domani lo Slovan Bratislava: a breve la conferenza stampa di Gasperini

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Roma, domani lo Slovan Bratislava: a breve la conferenza stampa di GasperiniLive TMW
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Marco Campanella
Marco Campanella
Oggi alle 13:10Serie A
autore Marco Campanella
19.10.2026 13:10Serie A
Domani alle 21.00, la Roma ospiterà lo Slovan Bratislava in Champions League allo Stadio Olimpico. Alle 13.30 odierne, Gian Piero Gasperini presenta il match in conferenza stampa presso l'apposita sala del Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, al fianco di Lorenzo Pellegrini. Diretta testuale a cura di TMW.
13.10 - A breve la conferenza stampa.
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