Roma, Dybala ammonito dalla panchina contro il Monza: l'argentino adesso è diffidato

Paulo Dybala non ha messo piede in campo nell'1-1 della Roma contro il Monza, ma è stato comunque ammonito al 93' per le eccessive proteste in seguito ad un fallo di Pessina su Ibanez. L'argentino è entrato dunque in diffida, visto che il giallo di ieri è stato il quarto del campionato. Un problema in più da gestire per Mourinho.