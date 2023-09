Roma, Dybala migliora, Pellegrini e Mancini no: sono a rischio per l'Empoli

Non è partito per la nazionale e il lavoro a Trigoria sta dando i suoi frutti. La Roma si prepara a ritrovare Paulo Dybala, che cresce di condizione e spera di poter tornare a disposizione per la prossima partita della Roma, domenica contro l'Empoli. La Joya potrebbe rientrare in campo dopo il problema muscolare che non gli ha permesso di giocare contro il Milan e poter così far coppia con Romelu Lukaku, scintillante ieri con il suo Belgio.

Ma per un Dybala sulla via del rientro, c'è chi invece sembra distante dal poter giocare, come Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini, rientrati a Trigoria con problemi fisici accusati in nazionale. Per entrambi la presenza è a rischio e saranno monitorati ogni giorno, così come Aouar e Renato Sanches, come scrive la Gazzetta dello Sport.